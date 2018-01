Monterosso, modifiche alla viabilità in vista. Ecco dove e quando

Cinque Terre - Val di Vara - A seguito dei lavori di riqualificazione della pavimentazione di via Roma, è stata disposta la circolazione a senso unico alternato nel tratto di Via Roma dall'intersezione con Piazza Garibaldi all'intersezione con Via Gioberti. La viabilità sarà modificata nella via centrale del borgo fino alla conclusione dei lavori, prevista per la fine di marzo. Nei giorni compresi tra il 22 ed il 25 gennaio invece sarà disposta la chiusura totale al traffico dalla rotatoria di Loreto fino al numero civico 76. In quei giorni sarà infatti rimosso il manto stradale attualmente presente per essere sostituito da un asfalto architettonico più chiaro.



Il centro di Monterosso si rifà il look, si passerà dall’attuale copertura in asfalto ad una interamente piastrellata: dalla piazza principale del paese sino a largo Usai saranno posate mattonelle di grès porcellanato simili all’arenaria, ma con una resistenza adatta a tale impiego.

Altro discorso invece è quello relativo alla modifica della viabilità nella strada provinciale SP 370 Dir. B “Litoranea delle Cinque Terre” presso la zona sovrastante il parcheggio di Loreto. Il prossimo 22 gennaio la provincia darà il via all’opera di completamento per la messa in sicurezza della frana di Loreto. Per questo, a partire da lunedì 22 gennaio e fine ad ultimazione dei lavori, è stata disposta la circolazione a senso unico alternato per un tratto carreggiata di circa 100 metri ed il divieto di sosta lungo tutta la strada interessata dal cantiere stradale.