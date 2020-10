Moneglia-Deiva, chiusa la galleria per lavori all'impianto d'illuminazione

Cinque Terre - Val di Vara - Non solo la chiusura attuale, dalle 22:30 alle 5 della mattina, fino al prossimo venerdì 30 ottobre e con la sola eccezione di sabato 24 e domenica 25. Le gallerie di Moneglia resterrano chiuse anche a novembre e dicembre. In quei periodi sono infatti previsti gli ormai famosi lavori di sostituzione dell’impianto di illuminazione che verranno finanziati nella loro quasi totalità da un importante contributo fornito da Regione Liguria.



Le chiusure riguarderanno prima il tratto che va verso Deiva Marina: una volta completata quella parte di galleria si passerà poi alle manutenzioni verso Riva Trigoso. Ogni chiusura, relativa a due turni lavorativi, sarà di ore sedici. Tra queste vi saranno due “buchi” di libertà per gli automobilisti nelle fasce orarie che sono reputate a maggiore incidenza di traffico ossia dalle 5:30 alle 9 circa e dalle 17 alle 21.30 circa.