Minaccia la madre con il coltello, poi aggredisce i carabinieri

Protagonista un 46enne già noto alle forze dell'ordine che ha reagito con la violenza quando la signora gli ha negato dei soldi per fare acquisti.

Cinque Terre - Val di Vara - Quando, dopo avere ricevuto l’ennesima richiesta di denaro per l’acquisto di beni di non primaria importanza, la madre gli ha risposto di no, un 46enne già noto alle forze dell’ordine ha reagito scagliandosi contro di lei e minacciandola con un coltello da cucina. E' accaduto a Levanto. La donna, spaventata ed esasperata, si è allora barricata in camera e ha chiamato i Carabinieri, mentre il figlio tentava di sfondare la porta. Al sopraggiungere della pattuglia, il 46enne si è allontanato, ma è stato rintracciato poco dopo.



Alla vista dei militari l'uomo ha reagito aggredendo anche loro e ingaggiando una violenta colluttazione, nel corso della quale i componenti della pattuglia della Stazione di Levanto hanno riportato varie contusioni. Danni anche alla gazzella. L’uomo, una volta immobilizzato, è stato arrestato con le accuse di minaccia aggravata, danneggiamento aggravato e violenza e resistenza a pubblico ufficale. Il 46enne ha trascorso la notte in camera di sicurezza, in attesa di comparire stamattina dinanzi al Giudice per il processo per direttissima.



(foto di repertorio)