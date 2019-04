Microcamera per rilevare il pin, lo skimmer torna in auge

Ieri a Manarola il bancomat Carispezia-Crédit Agricole è stato "mascherato" con un pannello posticcio. Ultimo episodio alle Cinque Terre nell'agosto 2018.

Cinque Terre - Val di Vara - Si torna a parlare di "skimmer", uno degli strumenti più popolari per manomettere i bancomat e "spillare" soldi ai correntisti. Ieri, a Manarola, i carabinieri sono intervenuti presso la sede della filiale Carispezia-Crédit Agricole, dove il personale aveva scoperto la presenza del famigerato marchingegno applicato allo sportello bancomat. I militari hanno sequestrato l’apparecchiatura, costituita da un pannello posticcio, al cui interno era presente una microcamera per rilevare la digitazione del "Pin" e da un sistema per la lettura della banda magnetica delle carte. I dati catturati dalla telecamera e dallo skimmer erano poi salvati su un disco rigido, a sua volta recuperato.



Il tempestivo intervento ha impedito che i ladri potessero avere accesso ai dati catturati ed utilizzarli per prelievi fraudolenti. L’ultimo episodio simile, nella zona delle Cinque Terre, risale allo scorso agosto. L’invito è comunque sempre quello, allorché si effettua un prelievo dallo sportello bancomat, di verificare che non vi siano pannelli o protuberanze amovibili e, soprattutto, a proteggere bene (con le mani, con un fazzoletto etc.) la tastiera su cui si sta digitando il "Pin", senza il quale i dati raccolti dal lettore della banda magnetica sono parziali e pressoché inutilizzabili.