Mezzo chilo di cocaina nei boschi di Calice, giovane pusher in carcere

Cinque Terre - Val di Vara - Un chilo di cocaina purissima sequestrata in poche settimane. L'ultima partita si è chiusa ieri sera quando i militari dell'Aliquota radiomobile del Comando di Sarzana hanno tratto in arresto un giovane marocchino di 22 anni trovato con mezzo chilo di cocaina purissima, sigillata e pressata, con un valore spendibile nel mercato della droga per oltre 90mila euro.

Il giovane è finito in manette dopo un attento appostamento dentro alla boscaglia all'altezza di Calice al Cornoviglio in prossimità dell'autostrada. Verso le 22 l'operazione si è conclusa con lo spuntare del pusher tra i rovi: aveva con se 525 grammi di cocaina. L'uomo era spuntato da un sentiero di fortuna. Arrestato immediatamente per la gravità del reato è stato portato nel carcere di Villa Andreini.



Come detto questo è il secondo filone di indagine legato allo spaccio di cocaina nella bassa Valle del Vara. A mettere i carabinieri sulla pista giusta è stata la prima parte di accertamenti legati ad un altro sequestro. Alcune settimane fa i militari di Ceparana hanno individuato un'auto parcheggiata in un luogo di spaccio. Aperto il portabagagli è spuntato mezzo chilo di cocaina confezionato nello stesso modo di quello sequestrato ieri notte. Dagli accertamenti sull'auto è emerso che era in un uso a diverse persone e che l'intestatario era un anziano defunto. Tra gli oggetti sequestrati: un bilancino di precisione e una pinza. Parte dello stupefacente era contenuto in una serie di sacchetti ben sigillati e un barattolo di vetro.