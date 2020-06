Mazza da baseball, tirapugni in ferro nel bagagliaio e droga. Guai per un 19enne incensurato

Cinque Terre - Val di Vara - Guai per un aullese 19enne incensurato. Ieri notte il giovane è stato fermato dai carabinieri di Sarzana che lo hanno trovato in possesso di 6 grammi di marijuana in un involucro e una serie di oggetti atti a offendere: due tirapugni in ferro, due sfollagente telescopici in lega leggera e per finire una mazza da baseball. Oltre a questi anche un bilancino di precisione e il kit perfetto per il confezionamento di sostanze stupefacenti.

A tradire il giovane al controllo è stata la tensione. I carabinieri lo hanno fermato a Piana Battolla , in piazza, e non ha saputo giustificare la sua presenza in quel luogo. Il nervosismo ha preceduto la perquisizione che ha portato al rinvenimento di droga e i già citati oggetti atti a offendere. E' stato tutto sequestrato e i militari lo hanno denunciato per detenzione sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto di armi od oggetti atti ad offendere