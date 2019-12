Maltempo, torna a muoversi la frana di Torenco

Cinque Terre - Val di Vara - È tornata a muoversi la frana di Torenco, nel Comune di Follo. Lo smottamento risale alle 22.30 quando sono arrivate le prime segnalazioni con le precipitazioni in corso su tutta la provincia. Sul posto i Vigili del Fuoco, la situazione è montata dalla Protezione civile e dal Centro operativo soccorsi della Prefettura della Spezia.



La prima frana, grave di Torenco, risale alla notte tra il 24 e il 25 dicembre 2009, quando a causa di una forte ondata di maltempo la frazione del Comune di Follo venne isolata in due parti. All'epoca il fronte della frana, lungo 200 metri, per un’area di 65mila metri quadrati, aveva infatti costretto gli abitanti ad evacuare le proprie case, e a cercare una sistemazione altrove.



Per quanto riguarda la viabilità provinciale le criticità sulla strada per Tivegna risultano in via di risoluzione.