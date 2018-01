Malore nella notte a Corniglia, intervengono i vigili del fuoco

Cinque Terre - Val di Vara - I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri sera, alle 22.30 circa, a Corniglia, nel comune di Vernazza, per un soccorso a persona.

Ricevuta la richiesta di soccorso, la Sala Operativa di via Antoniana, disponeva l'immediato invio di una squadra con cinque unità operative e due mezzi attrezzati per il soccorso in zona impervia.

Raggiunta l'abitazione dell' uomo colto da malore, in località Prevo, i Vigili del Fuoco in sinergia con il personale sanitario della Pubblica Assistenza Croce Verde di Vernazza, provvedevano al soccorso e al trasporto fino all'autolettiga.

Essendo la casa posizionata lungo un sentiero e più a valle rispetto alla strada, i Vigili del Fuoco hanno dovuto usare la barella detta, appunto, "da sentiero"; la conformità del percorso, contrariamente alle altre volte, ha permesso loro di usarla anche in assetto "carriola", ossia con una ruota applicata a una delle estremità. La ruota, facente parte della dotazione fornita dalla casa costruttrice, permette di trasportare il ferito in sicurezza senza che il peso gravi sulle spalle dei soccorritori, diminuendo così anche i tempi di percorrenza.

Percorso un primo tratto di sentiero, la barella è stata posto all'interno di un mezzo fuoristrada dei Vigili del Fuoco appositamente modificato per ospitarla, il quale ha raggiunto poi l'autolettiga sulla strada. Effettuato il trasferimento della barella dal fuoristrada all'ambulanza, questa si dirigeva verso il Pronto Soccorso della Spezia.