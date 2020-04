Cinque Terre - Val di Vara - Cordoglio a Follo per l'improvvisa scomparsa di Luigi Canese, ex direttore di banca, figura nota e benvoluta. Canese, 70enne, sta passeggiando assieme alla figlia nelle immediate vicinanze dell'abitazione, in frazione Bastremoli, quando si è sentito male. Purtroppo non c'è stato niente da fare. Una triste perdita per tutta la comunità.