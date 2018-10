Lutto nel mondo del teatro, è morto Gianni Lodi

Cinque Terre - Val di Vara - Si è spento ieri Gianni Lodi, originario di Cremona, ma da tempo trasferitosi a Framura.

"La nostra piccola comunità teatrale perde un amico, una persona bella, piena di umanità, di passione per l'arte, per il teatro e la bellezza - scrive su Facebook Andrea Cerri, della Compagnia degli Scarti -. A Fuori Luogo era il primo ad uscire dalla sala al termine dello spettacolo, per correre a prendere il treno per Framura, dicendomi ogni volta che mi avrebbe dato le sue impressioni all'appuntamento successivo. Mi piace pensare che se ne sia andato così, come l'ultima volta che ci siamo visti, correndo verso il treno dopo il teatro, e come ogni volta un secondo prima del momento degli applausi. Ciao Gianni, ci mancherai!".

Lodi aveva partecipato come attore a diversi spettacoli della Compagnia degli Scarti, memorabile il ruolo avuto ne L'Ultimo Caligola.