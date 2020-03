Lutto in diocesi, muore don Franco Sciaccaluga

Cinque Terre - Val di Vara - Un altro lutto colpisce il clero diocesano. È deceduto vittima del covid-19 il canonico Franco Sciaccaluga, che era ricoverato all’Istituto “Sacro Cuore” di Brugnato. Don Franco era noto in tutta la diocesi per essere esperto e cultore del canto gregoriano e per lunghi anni ha diretto il coro in Cattedrale e nelle celebrazioni più importanti. Don Franco è nato alla Spezia il 30 settembre 1927 e dopo gli studi teologici in Seminario fu ordinato sacerdote a Sarzana il 28 giugno 1953 dal Vescovo Mons. Giuseppe Stella.

Il primo incarico fu quello di Vice Parroco a Sestri Levante, nella Parrocchia di S. Maria di Nazareth, dal 1956 al 1957. Per tre anni resse la Parrocchia di Pitelli, dal 1957 al 1960. Nel 1961 divenne Parroco di Riccò del Golfo ove rimase fino al 1976. In quell’anno venne trasferito nella Parrocchia urbana della Chiappa, alla Spezia, dove rimase fino al 1990. Il 1° ottobre 1990 fu trasferito nella Parrocchia di Porto Venere, che fu il suo ultimo incarico pastorale, dal quale si dimise per motivi di salute nel 2011. Risale al periodo in cui fu parroco alla Chiappa la costituzione del coro “San Bernardo”, tuttora attivo da lui personalmente guidato anche durante il successivo incarico a Porto Venere. A Porto Venere l’inventiva di don Franco aveva creato una cooperativa per la confezione e la vendita di paramenti liturgici. Nel giugno 2011, a conclusione del lungo ministero pastorale a servizio della Diocesi, don Franco ricevette la nomina a Canonico del Capitolo della Concattedrale di Brugnato.



