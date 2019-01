Lutto alle Cinque Terre, muore Alessandro Garofoli

Cinque Terre - Val di Vara - Cinque Terre in lutto e in Caritas per la morte di Alessandro Garofoli, 53 anni. Lavorava da qualche anno per Caritas e imparò l'arte dei muretti a secco. A portarlo via un malore improvviso e nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi non c'è stato nulla da fare.