Lutto a Monterosso per la morte di Adriano "Nanettu" Cartura

Cinque Terre - Val di Vara - "E’ mancato Adriano Cartura , detto "Nanettu", nato 27 aprile 1936, che nel 1966, il tremendo anno della alluvione, aveva fatto parte della Giunta comunale con la carica di vicesindaco.

Proprio durante l'alluvione del 2 ottobre 1966, aveva sostituito il Sindaco Poggi Giobatta, detto Batti". E' il ricordo del sindaco di Monterosso Emanuele Moggia nell'apprendere della scomparsa di Adriano Cartura.

Il sindaco nel suo ricordo, affidato ai social scrive: "Pur lasciando da tempo il proprio paese, non ha mai smesso di amarlo, come del resto hanno sempre fatto con lui i suoi concittadini ogni qualvolta avessero avuto modo di rincontrarlo. Impegnato politicamente nel PLI, persona sempre molto disponibile con i suoi concittadini, ha sempre avuto rispetto di tutti al di là di ogni schieramento politico. Nel suo agriturismo in Toscana ha sempre accolto, in modo esemplare, ogni monterossino che passasse a trovarlo, con quella generosità e quel senso di ospitalità che erano insiti nel suo carattere".



"Oggi Monterosso lo ricorda con gratitudine - conclude, riconoscenza ed affetto, per tutto quello che ha saputo dare al suo e nostro paese e per la bella persona che è stata, ricordo che chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo porta con se’".