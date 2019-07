Levanto, si stacca una lamiera in galleria. Mobilitati uomini e mezzi

Cinque Terre - Val di Vara - Intervento della polizia stradale della Spezia a Levanto al Km 8 della Provinciale 566 in direzione galleria Monte Persico, dove la copertura in lamiera della galleria rischiava di cadere sui veicoli in transito. Il pronto intervento della éolizia stradale ha evitato ulteriori disagi e pericoli. Sul luogo è intervento personale della provincia e dei Vigili del Fuoco. Al momento permangono disagi per consentire le opere di ripristino è messa in sicurezza.