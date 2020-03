Levanto, ecco il numero per chiedere il contributo di solidarietà alimentare

Cinque Terre - Val di Vara - In ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entrato in vigore domenica 29 marzo, il Comune di Levanto ha attivato le procedure per l'erogazione del "Contributo di solidarietà alimentare per emergenza da Covid-19".

Le persone che ritengono di trovarsi in uno stato di necessità tale da richiedere di fruire di questo servizio possono contattare il Comune al numero di telefono 0187.802248 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12) o alla mail politichesociali@comune.levanto.sp.it