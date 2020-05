Levanto, anziana trovata a terra e incosciente. Scatta il ricovero d'urgenza al San Martino

Cinque Terre - Val di Vara - L'hanno trovata a terra, incosciente. E' accaduto oggi pomeriggio a Sant'Anna di Levanto dove una donna in età avanzata è stata rinvenuta accanto alla sua bicicletta con traumi al volto e al capo. Le condizioni della donna si sono rivelate critiche, perché non riprendeva conoscenza, e quindi è stato attivato l'elicottero Drago che ha poi provveduto al trasporto al San Martino di Genova.

I primi a fare le valutazioni sul posto sono stati l'ambulanza della Croce rossa di Levanto e l'automedica Delta 3 proveniente da Brugnato. La centrale operativa della Spezia poi ha attivato l'elicottero.

In particolare, il personale dell'automedica, giunto a breve al rendez vous con l'ambulanza, confermava il trauma craniofaciale della paziente e provvedeva alla stabilizzazione della donna ferita. Drago poi è atterrato nel campo sportivo di Levanto per poi procedere al trasporto al San Martino. La donna risulta in gravi condizioni.