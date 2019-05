Lega consumatori: "Attenzione a Bolano, truffe a domicilio da 6mila euro"

Cinque Terre - Val di Vara - La Lega Consumatori della Spezia consiglia a tutti di prestare la massima attenzione. "Numerose le segnalazioni provenienti dal comune di Bolano - segnala la Lega -. Si tratta di una probabile truffa in circolazione. Tutto inizia con alcune telefonate volte a sondare il terreno e le abitudini di chi vive nella casa. Una volta acquisite informazioni personali, una venditrice, spacciandosi per incaricata comunale, si reca a casa della potenziale vittima e la convince a firmare un semplice foglio per il ritiro di un catalogo merci. Peccato che le cose siano tutt'altro che così, il foglio firmato, infatti, costituisce una vera e propria stipula di un contratto che impegna il malcapitato di turno a fare acquisti per migliaia di euro nei sei anni a venire (onere di acquisto dai tremila a seimila euro l' anno). Si tratta evidentemente di un chiaro raggiro. Polizia municipale e comune hanno già preso i provvedimenti necessari. Tuttavia è utile ricordare a tutti che gli enti pubblici non inviano mai a domicilio personale per effettuare operazioni di vendita , promozioni o riscossioni denaro. E' necessario dunque prestare la massima attenzione". Per eventuali segnalazioni contattate la Lega Consumatori di La Spezia al telefono 0187-29769 oppure in Piazza Chiodo 8 tutti i Lunedi, Mercoledì e Venerdì dalle 9 e 30 alle 12 e 30 e dalle 15 e 30 alle 18 e 30.