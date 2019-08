Le Cinque Terre "acquistano" una squadra di Vigili del Fuoco

Cinque Terre - Val di Vara - Il Parco Nazionale delle Cinque Terre può vantare la presenza di una squadra operativa di Vigili del Fuoco. Il presidio presso il santuario di Soviore, infatti, è attivo tutti i giorni da quest'oggi fino alla fine del mese con cinque unità operative e tre automezzi: una ABP (Autobottepompa) a garantire una riserva idrica subito disponibile, un mezzo fuoristrada attrezzato con un modulo antincendio e un altro mezzo fuoristrada caricato con materiale tecnico e attrezzature.

Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Leonardo Bruni, in occasione della ratifica dell'accordo avvenuta ieri alla presenza del Prefetto Lucio Antonio Garufi e del Direttore dell'Ente Parco 5 Terre Patrizio Scarpellini aveva dichiarato che "con questa dotazione i Vigili del Fuoco presenti nel territorio del Parco, che vanno ad aggiungersi alle forze qui abitualmente in campo, ovvero il distaccamento di Brugnato e il distaccamento Volontario di Levanto, riescono a far fronte a tutte le richieste di intervento che dovessero presentarsi".

Oggi, primo giorno di questo presidio stagionale, il Comandante Bruni dando seguito alle sue parole ha voluto essere vicino ai "suoi" uomini sottolinenando l'importanza della loro presenza in questo delicato territorio a garanzia di una risorsa rapida e altamente professionale in termini di risposta a eventuali richieste di soccorso.