Lavori sulla rete elettrica nel territorio di Riccò del Golfo, interruzione tra le 8.30 e le 12

Cinque Terre - Val di Vara - E-distribuzione, la società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica a Media e Bassa Tensione, ha in programma per domani, giovedì 13 febbraio dalle 8.30 alle 12, un intervento sui propri impianti nel Comune di Riccò del Golfo di Spezia. L’operazione rientra nei progetti di adeguamento della rete elettrica per la successiva posa della fibra ottica.



L’intervento di sostituzione della linea si rende necessario per consentire la posa dei cavi in fibra ottica sull’infrastruttura di rete E-distribuzione, a seguito della richiesta da parte dell’operatore di Telecomunicazioni OPEN FIBER che sta realizzando nel Comune le opere necessarie per garantire ai cittadini l’accesso alla cosiddetta banda larga.



Le zone interessate saranno via Aurelia, via Ponzò, via Roma, via S. Domenico.



Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.



Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.