Lavori in galleria, chiusura della statale del "Colle di Cento Croci"

Cinque Terre - Val di Vara - Anas ha predisposto la chiusura della statale 523 del "Colle di Cento Croci", per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata del piano viabile, all'interno della galleria "Madonna della Guardia", tra il km 73,750 ed il km 75,876,da lunedi 29 giugno a mercoledi 15 luglio dalle 8.30 alle 17 ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi.



Il percorso alternativo durante gli orari di chiusura sarà il seguente: i veicoli provenienti da Varese Ligure e diretti a Sestri Levante, lasceranno la statale in località Torza al km 73.600, percorreranno la ex ss583 in direzione del Santuario di Velva (Genova) e la strada provinciale 40 "di Velva" in direzione Castiglione Chiavarese - Sestri Levante (Genova), e rientreranno sulla SS523 allo svincolo di Castiglione Chiavarese (Genova); percorso inverso per i veicoli provenienti da Sestri Levante e diretti a Varese Ligure.