Lavori alla pavimentazione stradale, chiude l'A12 tra Carrodano e Brugnato

Cinque Terre - Val di Vara - Salt comunica che, per rifacimento della pavimentazione stradale, sarà chiusa traffico, dalle ore 21.00 del 24 gennaio alle ore 07.00 del 25 gennaio e dalle ore 21.00 del 25 gennaio alle ore 7.00 del 26 gennaio, il tratto dell’A12 tra Carrodano e Brugnato, in entrambe le direzioni.

Gli utenti in alternativa potranno utilizzare la SS1 Aurelia o la SS 566.

Per la durata dei lavori sarà inoltre vietato il passaggio dei veicoli o trasporti eccezionali nel tratto compreso tra Sestri Levante e La Spezia, in entrambe le direzioni.