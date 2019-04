Ladri in fuga a Bonassola, uno cade e finisce in ospedale

Due topi d'appartamento sono stati colti con le mani nel sacco dai Carabinieri. Uno è stato fermato, per il complice è caccia aperta.

Cinque Terre - Val di Vara - Bonassola in poche ore è stata macchiata da una serie di furti in abitazione. Le segnalazioni giunte ai carabinieri hanno permesso che i militari potessero mettersi, quasi immediatamente, sulle tracce di due figure sospette che agilmente hanno fatto razzia in alcune case.

I primi ad accorgersi del trambusto sono stati due residenti della zona che hanno notato due uomini e hanno chiamato i carabinieri. Da Levanto una gazzella è arrivata con rapidita e i ladri, sentendosi braccati, sono scappati a piedi.



Nella fuga uno di loro è caduto provocandosi una sospetta frattura al calcagno. I carabinieri lo hanno soccorso e portato in ospedale per le cure del caso. Il complice invece è riuscito a guadagnare terreno e per il momento ha fatto perdere le sue tracce.

Sono in corso tutti gli accertamenti del caso e un'autentica caccia all'uomo per individuare e fermare il fuggitivo.



(foto: repertorio)