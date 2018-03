Ladri d'appartamento, rubavano perfino le scarpine per bambini

Cinque Terre - Val di Vara - Macchine fotografiche digitali, scarpe per bambini, zaino e perfino monili d'oro. Una refurtiva di tutto rispetto quella sequestrata la scorsa notte dai carabinieri della compagnia di Sarzana, intervenuti a Tivegna dove hanno sorpreso quattro cittadini, poi identificati di nazionalità albanese, che stavano allontanandosi da un abitazione. I militari li hanno fermati e dentro l'auto sono venuti fuori una miriade di arnesi da scasso e altro materiale, che poi si è accertato trattarsi di refurtiva asportata poco prima dall'abitazione che avevano di mira.



Scontato per loro l'arresto per furto con violenza sulle cose: uno di essi risultava peraltro anche gravato da un ordine di carcerazione, anche in quel caso per furto in abitazione. Anche la perquisizione presso l'abitazione di residenza ha consentito di individuare beni di valore che potrebbero essere frutto di furti commessi in precedenza.