L'antico sentiero di Casarecchio riaperto dai volontari

Riceviamo dall'associazione Mangia Trekking

Cinque Terre - Val di Vara - Prosegue il lavoro a tutto campo dei volontari dell’associazione Mangia Trekking per la Val di Vara, in area Parco e zone adiacenti. Infatti in questi giorni, nel Comune di Sesta Godano, gli associati dell’alpinismo lento hanno provveduto, prima a manutenere e liberare dalle piante cadute, il sentiero Canà di Casè, che dal borgo di Mangia, situato lungo l’omonimo torrente, sale verso il paese di Scogna. Successivamente, con un lavoro davvero impegnativo, hanno riaperto il sentiero di Casarecchio, che dal borgo di Mangia sale sul crinale al borgo di Cornice, dove poi si raccorda con la via che discende al fiume Vara e con quella che invece sale verso il Passo del Rastello. In particolare il lavoro sul sentiero di Casarecchio, ha rappresentato un importante servizio per le attività escursionistiche, ma soprattutto per la comunità del borgo di fondovalle. Infatti tale via, considerato che a Mangia non vi è il cimitero, storicamente veniva percorsa per condurre ed accompagnare i propri cari nell’ultimo cammino al camposanto di Cornice. Oggi ancora, viene percorsa frequentemente, dagli stessi abitanti di Mangia per portare i fiori ai propri defunti. L’attuale abbandono della cura del bosco causa la frequente caduta di piante, anche di grandi dimensioni, sulle vie sentieristiche, ostruendole, anche totalmente. Così era avvenuto sulla via di Casarecchio, ma l’alta capacità lavorativa di Roberto Antoniotti , Dick Wessel, Olivio Lombardo e Roberto Prudente, nonché la disponibilità di mezzi adeguati ha reso possibile l’impresa di riaprire la via. Un motivo di orgoglio per l’associazione, che presente in tante parti, riesce ad assicurare sempre ed indipendentemente il proprio supporto al territorio ed alle sue genti.