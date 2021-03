Istrice ferito lungo la strada, intervengono i carabinieri forestali

Cinque Terre - Val di Vara - I carabinieri forestali della stazione di Varese Ligure stamani hanno rinvenuto un istrice in difficoltà lungo la Strada provinciale 566, in località campanile, nel comune varesino. L'animale presentava ferite derivanti dalla collisione con un veicolo. I militari lo hanno recupero e immediatamente trasferito al Centro recupero animali selvatici di Campomorone (Ge), gestito dai volontari dell'Enpa. Lì l'istrice sarà sottoposto a cure e riabilitazione in vista della sua liberazione in natura. Il Codice della strada, si ricorda, prevede che in caso di incidenti che arrechino dano ad animali, il conducente ha l'obbligo di fermarsi e contattare le forze dell'ordine.