Ispezioni col georadar in galleria tra Deiva e Carrodano

Cinque Terre - Val di Vara - Proroga per le ispezioni con il georadar nella galleria Pian della Madonna lungo la A12 nel tratto tra Deiva Marina e Carrodano. Salt informa che il termine lavori, che comportano la chiusura della carreggiata sud dell’A12 (direzione Livorno) dal km 62+557 al km 64+610 circa, inizialmente previsto per le ore 19.00 del giorno 06/11/2020, verrà prorogato alle ore 19 del giorno 11/11/2020. Il traffico sarà deviato sul corrispondente tratto della corsia di sorpasso della carreggiata opposta, opportunamente attrezzata a doppio senso di circolazione.

Per la durata dei lavori, nel tratto interessato, in carreggiata sud direzione Livorno sarà vietato il passaggio ai veicoli e/o trasporti eccezionali di larghezza superiore a m 5¸ sarà inoltre vietato il passaggio, dalle ore 6 alle ore 24, ai veicoli e/o trasporti eccezionali di larghezza superiore a m 3,30.