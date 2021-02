Infortunio sul sentiero, scatta il soccorso sull'Alta via delle Cinque Terre

Cinque Terre - Val di Vara - Nel tardo pomeriggio di oggi, una squadra dei vigili del fuoco spezzini è intervenuta per portare soccorso a una donna infortunatasi sull'Alta via delle Cinque Terre, nel tratto tra la l'abitato di Campiglia e la località Sella Derbi.

Giunti sul posto con cinque unità e con mezzi speciali Saf (Speleo Alpino Fluviale) presso l'abitato di Campiglia - Bocca dei Cavallin, i vigili del fuoco, assieme al Soccorso alpino, sono avanzati in direzione Porto Venere fino a raggiungere la località Punta Pitone, dove li attendeva la donna, spezzina, infortunatasi a una caviglia. La sventurata è stata caricata su una barella speciale da sentiero e portata fino alla strada asfaltata in località Bocca dei Cavallin, dove la attendeva il personale sanitario del 118 della Spezia. Quindi il trasporto al pronto soccorso del Sant'Andrea.