Infortunio sul sentiero e non c'è segnale: rintracciata grazie a Geo Resq

Cinque Terre - Val di Vara - Nel tardo pomeriggio di oggi, una squadra dei vigili del fuoco spezzini è intervenuta per portare soccorso a una donna di 60 anni infortunatasi sull'Alta via delle Cinque Terre, nel tratto tra la l'abitato di Campiglia e la località Sella Derbi.

Giunti sul posto con cinque unità e con mezzi speciali Saf (Speleo Alpino Fluviale) presso l'abitato di Campiglia - Bocca dei Cavallin, i vigili del fuoco, assieme al Soccorso alpino, sono avanzati in direzione Porto Venere fino a raggiungere la località Punta Pitone, dove li attendeva la donna, spezzina, infortunatasi a una caviglia e impossibilitata a proseguire sull'itinerario. La tecnologia si è rivelata fondamentale per raggiungere la signora: nella zona era infatti completamente assente il segnale telefonico. Così l’allarme è stato lanciato attraverso l’app Geo Resq, che è a pagamento, ma gratuita per i soci del Cai. L’app ha inviato la posizione esatta al Soccorso Alpino Liguria che è intervenuto prestando i primi soccorsi. La sventurata è stata caricata su una barella speciale da sentiero e portata fino alla strada asfaltata in località Bocca dei Cavallin, dove la attendeva il personale sanitario del 118 della Spezia. Di qui il trasporto al pronto soccorso del Sant'Andrea, con una sospetta frattura.