Incidente stradale in A12, in quattro finiscono all'ospedale

Una donna di 55 anni è stata trasportata all'ospedale Cisanello di Pisa. All'orgine del sinistro un tamponamento tra due mezzi. Accertamenti e dinamica in corso.

Cinque Terre - Val di Vara - Quattro persone in ospedale, una delle quali è stata trasportata a Pisa con l'elicottero. E' il bilancio dell'incidente stradale avvenuto dopo le 12 al chilometro 89 della A12 in direzione Genova.

La dinamica dei fatti è al vaglio della Polizia stradale di Brugnato e stando a quanto si apprende sarebbe avvenuto un tamponamento tra un autocarro per i rifiuti e un'automobile sulla quale viaggiavano due coppie di 55 e 75 anni che si stavano recando a Genova per una visita medica.

A seguito della collisione tra i due mezzi, che sarebbe avvenuta a ridosso della corsia di sorpasso, i quattro occupanti dell'auto sono stati soccorsi e portati in ospedale.

Del gruppo una 55enne, per dinamica, è stata portata all'ospedale Cisanello di Pisa con l'elicottero Pegaso 3 alzatosi in volo da Massa. Gli altri occupanti dell'auto sono stati soccorsi da Delta 1, dalla Pubblica assistenza di Vezzano Ligure e dalla Pubblica assistenza di Santo Stefano Magra. Sull'autocarro viaggiava un 56enne originario del Pistoiese.