Incidente in A12, donna ricoverata al San Martino

Cinque Terre - Val di Vara - Incidente stradale in A12, tra Deiva Marina e Carrodano. Il bilancio è di un ferito. Si tratta di una donna di 65 anni che si trova ricoverata all'ospedale San Martino di Genova. Il fatto risale alle 18.44 di questa sera, la dinamica è in fase di accertamento ma stando a quanto si apprende non sarebbe da escludere che l'incidente sia avvenuto autonomamente. La donna ha riportato diversi traumi e a liberarla dalle lamiere dell'auto sono stati i Vigili del fuoco.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, l'automedica Delta 3 e la Pubblica assistenza di Borghetto Vara. Dopo una prima valutazione da parte dei medici è stato disposto il ricovero al San Martino di Genova tramite l'elicottero Drago.