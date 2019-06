Incidente al bivio di Riomaggiore. Motociclista in shock room

Cinque Terre - Val di Vara - Giornata di incidenti sulle strade panoramiche della provincia. Due giovani sono finiti negli ospedali della Spezia e Lavagna per due episodi distinti. Il primo incidente risale alle 13 quando un 40enne spezzino procedeva sulla strada della Litoranea.

Per dinamiche in fase di accertamento, una volta giunto al bivio per Riomaggiore è scivolato impattando contro un'aiuola e riportando una frattura scomposta alla gamba sinistra. Il giovane ha fatto un volo di circa dieci metri ed è stato immediato l'intervento del Soccorso alpino, dell'automedica Delta 1 e della Croce rossa della Spezia.

Il giovane è stato stabilizzato sul posto, non ha mai perso conoscenza e l'attenzione oltre che alla frattura è anche per le possibili lesioni che potrebbe aver riportato a due vertebre. Per questi motivi è stato accompagnato al Pronto soccorso della Spezia per poi essere trattato in shock room.



Venticinque minuti più tardi, i soccorsi sanitari hanno dovuto raggiungere un altro giovane, 21enne, rimasto coinvolto in un secondo incidente stradale nel territorio di Framura. Il motociclista per dinamiche in fase di accertamento è caduto riportando una contusione alla caviglia e varie escoriazioni agli arti. E' stato poi ricoverato per accertamenti all'ospedale di Lavagna.