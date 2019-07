Incidente a Deiva Marina, motociclista in codice rosso a Genova

Cinque Terre - Val di Vara - Incidente stradale a Deiva Marina in Via Ghiglielmone questa sera alle 19. Per dinamiche in fase di accertamento una moto e un' sono entrate in collisione. ad avere la peggio un motociclista 48 anni che ha riportato un politrauma con perdita di conoscenza. Sul posto sono interveniti Delta 3 , la Pubblica assistenza di Deiva Marina, i Carabinieri ed elicottero Drago. Il paziente dopo essere stato stabilizzato dall 'equipe di delta 3 è stato trasportato in codice rosso all'ospedale san Martino di Genova.