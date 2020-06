Incidente Sestri-Deiva, traffico spostato sul Bracco e l'Aurelia

Cinque Terre - Val di Vara - Nuovo aggiornamento per quanto riguarda l'incidente che ha visto un tir ribaltarsi nel tratto autostradale dell'A12 tra Sestri Levante e Deiva Marina. Poco prima delle 10 è infatti stato riaperto il casello interessato verso Genova. Il mezzo pesante ribaltato non è ancora stato rimosso, la manovra infatti sarà parecchio lunga e difficoltosa.



Permangono inoltre vari disagi alla circolazione dove si sono formati ben cinque chilometri di coda verso La Spezia e due chilometri di coda in direzione Genova. Come se non bastasse a questo si aggiunge il gran caos nella viabilità ordinaria. Il traffico infatti si sta dirigendo tra il Bracco e l'Aurelia.



A questa situazione di criticità va aggiunto che il casello di Chiavari e di Lavagna sono chiusi fino a questa sera quindi chi volesse raggiungere il levante della Liguria è costretto ad utilizzare strade della viabilità ordinaria, ossia il Bracco o le gallerie di Moneglia con tempi già lunghi di percorrenza per via del grande afflusso di veicoli.