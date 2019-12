Incidente Albiano, la vittima è un 28enne bolanese

Cinque Terre - Val di Vara - Aveva compiuto 28 anni lo scorso primo dicembre Alessandro Magnani, il ragazzo originario di Montebello di Fondo, frazione di Bolano, che ha perso al vita oggi ad Albiano Magra in seguito a un tragico incidente stradale che, a bordo della sua amata motocicletta, lo ha visto scontrarsi violentemente con un'automobile lungo Via della Repubblica. Per il giovane, meccanico navale che si era diplomato alla Spezia al Cardarelli, non c'è stato niente da fare. La dinamica dell'incidente, verificatosi all'incrocio nei pressi delle scuole della frazione aullese, è in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti l'automedica del 118, la Pubblica assistenza e la Croce Rossa. Inizialmente, vista la gravità dell'accaduto, era stato attivato l'intervento dell'elisoccorso Pegaso 3, già intervenuto pochi giorni fa nello Spezzino in seguito all'investimento di due bambini in Val di Magra. Tuttavia è risultato subito chiaro che per il giovane spezzino non c'era nulla da fare e l'intervento del velivolo non è stato, purtroppo, necessario. La strada è rimasta bloccata e il traffico deviato. I Carabinieri sono intervenuti sul posto per tutti rilievi del caso. La tragica notizia ha portato un velo di dolore e sconcerto sulla vigilia della comunità spezzina, che solo lontanamente può immaginare il dolore della famiglia, della compagna e degli amici di Alessandro Magnani. E anche sui social network hanno cominciato ad assommarsi i messaggi di chi ha voluto dare un commosso saluto al 28enne.