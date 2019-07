Inchiesta archiviata, nessun colpevole per l'alluvione del 2011

Cinque Terre - Val di Vara - Il Gip del tribunale della Spezia Mario De Bellis ha archiviato il procedimento relativo all'alluvione del 25 ottobre 2011 che provocò undici morti nella nostra provincia fra Val di Vara e Cinque Terre. Non stati quindi ritenuti responsabili i dieci indagati – fra i quali gli ex sindaci di Brugnato, Borghetto Vara, Vernazza e Monterosso, ma anche tecnici e funzionari provinciali – che erano stati indagati e che per otto anni si sono difesi dall'accusa di disastro colposo.

L'incidente probatorio aveva infatti escluso responsabilità per le ondate di fango e detriti che avevano colpito i paesi dell'entroterra e della costa dopo lo straripamento di diversi corsi d'acqua. Secondo quanto ricostruito dai periti e condiviso dal gip dunque anche le opere di contenimento e regimazione dei fenomeni piovosi non avrebbero impedito gli eventi che poi hanno causato vittime e distruzione.