Cinque Terre - Val di Vara - Incendio sul torrente nella boscaglia in prossimità di Fegina, a Monterosso. I Vigili del fuoco, i volontari di Levanto e quelli dell'Antincendio boschivo hanno lavorato per più di due ore per contenere le fiamme divampate in una zona particolarmente impervia. Il fuoco ha divorato all'incirca 150 metri quadrati di terreno. L'intervento si è concluso poco prima delle 20.