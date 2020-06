Incendio in appartamento, bruciano secondo piano e mansarda

Cinque Terre - Val di Vara - Incendio in un appartamento nel centro di Levanto questa mattina. Per cause in corso di accertamento, le fiamme si sono sviluppate in una palazzina residenziale, a partire da un secondo piano e interessando anche il piano mansardato. Sul posto la squadra del distaccamento di Brugnato e i colleghi del corpo volontari del distaccamento di Levanto. Dalla sede centrale infine veniva inviata un'autoscala.

I pompieri hanno attaccato l'incendio al secondo piano con manichette a media pressione dopo aver verificato che non vi fossero persone all'interno. Terminata la fase di estinzione dell'incendio, il personale ha proseguito con le operazioni di bonifica: il materiale coinvolto dalle fiamme viene portato all'esterno e raffreddato. Per l'evacuazione dei fumi dal piano mansardato è stato usato un ventilatore. Sul posto la Polizia locale, carabinieri della locale stazione e personale sanitario della Croce Rossa di Levanto. Parte dell'appartamento è stato dichiarato inagibile dal tecnico comunale. Non si segnalano feriti né persone coinvolte nell'incendio.