Incendio devasta un capannone a Zanega. Cani rischiano di rimanere intrappolati

Cinque Terre - Val di Vara - Gravi danni in un capannone a Zanega, una frazione di Scurtabò nel comune di Varese Ligure, a causa di un vasto incendio. Per cause in fase di accertamento le fiamme hanno interessato la struttura, di 100 metri quadri, e sono andati distrutti tutti i materiali che vi erano all'interno.

La lista dei danni è lunga. Sono finiti in cenere: un escavatore, uno spacca legna, un trattore, un'autopressa, alcuni gruppi elettrogeni, una betoniera, una serie di motoseghe, legnami da costruzione. L'area è di proprietà di un privato.

Nell'incendio hanno anche rischiato di rimanere intrappolati alcuni cani che sono stati liberati in tempo dai proprietari. Anche il loro recinto è andato distrutto.

I Vigili del Fuoco sono arrivati da Brugnato, alle 15.30 circa, e due auto botti che hanno dovuto fare 10 viaggi prima che le fiamme si estinguessero. L'incendio è stato spento in circa un paio d'ore ma le operazioni di bonifica e raffreddamento sono andate avanti fino alle 19.30.