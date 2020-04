Incendio a Scurtabò, fiamme spente. Bonifica conclusa

Cinque Terre - Val di Vara - Lavoro senza sosta sui crinali della Val di Vara nella zona di Scurtabò a Varese Ligure. Ieri pomeriggio infatti è scoppiato un vasto incendio sul quale i Vigili del fuoco, i volontari dell'antincendio boschivo, l'elicottero e il canadair hanno operato per contenere le fiamme divampate in tre punti diversi. Nella tarda mattinata il fuoco è stato fermato e sono cominciate le opere di bonifica della zona, da parte dei volontari, che alle 13 erano ancora in corso. Si sono concluse in serata.