Incendio a Monterosso, fiamme dentro una cantina nel cuore della parte nuova del borgo

Cinque Terre - Val di Vara - Momenti di paura a Monterosso per un incendio divampato all'interno di una cantina condiminiale in Via Padre Semeria. Per dinamiche in fase di accertamento, non sarebbe da escludere il malfunzionamento dell'impianto elettrico, le fiamme si sono propagate al piano terra della palazzina e in breve tempo il fumo si è propagato anche all'interno delle scale.

A seguito delle fiamme buona parte dei materiali all'interno sono andati distrutti, tra i quali anche alcune bottiglie di schiacchetrà. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco da Brugnato, Levanto e la Spezia che hanno provveduto a estinguere le fiamme.

Le due squadre si sono subito sincerate che nessuno fosse rimasto bloccato nelle cantine e che non sussistesse alcun pericolo per i condomini degli appartamenti soprastanti e subito dopo hanno attaccato l'incendio dall'interno, avendo la meglio sulle fiamme in pochi minuti. Le operazioni di bonifica e smassamento sono andate comunque avanti per alcune ore, per dare tempo ai fumi e al calore. Non ci sono stati danni strutturali e sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale.