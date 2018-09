Incendio a Bottagna, interviene l'elicottero

Cinque Terre - Val di Vara - E' intervenuto anche l'elicottero per le opere di spegnimento nella zona di Bottagna per un incendio divampato oggi pomeriggio attorno alle 14. L'incendio è risultato sotto controllo fin da subito ma il forte vento ha alzato le fiamme richiedendo un maggiore impegno per fermare il rogo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i volontari.

Le dinamiche sono in fase di accertamento e le fiamme si sono sviluppate in una zona impervia nei pressi di Via Canaglia.