Il virus prende anche un farmacista di Varese Ligure

Cinque Terre - Val di Vara - E' morto per covid-19 un farmacista 75enne di Varese Ligure, Camillo Alinovi. Lo rende noto Federfarma sul quotidiano di informazione online Filodiretto. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva a Sestri Levante. Con Alinovi sale a 10 il numero di farmacisti deceduti con diagnosi di coronavirus. Circa 800 sono stati invece i farmacisti finora infettati.

Alinovi non gestiva più la farmacia in Val di Vara già da un paio d'anni. Il virus se lo è portato via nei giorni scorsi. Filodiretto cita anche un articolo del Corriere della Sera che ricorda uno per uno i farmacisti periti in questa lotta senza quartiere: Francesco De Donno titolare di farmacia a Maglie di Lecce, Patrizio Forti Paolini farmacista titolare a Santa Vittoria in Matenano di Fermo, Antonio Perani titolare di farmacia a Paratico di Brescia, Antonio Tilli direttore di farmacia comunale a Pontassieve di Firenze, Reanna Casalini farmacista di Romano di Lombardia di Bergamo, Raffaele Corbellini farmacista titolare a Lodi, Lorenzo Ilario Repetto farmacista titolare a Saint Vincent di Aosta e Paolo D’Ambrogi titolare di parafarmacia a Nettuno a Roma.