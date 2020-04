Il virus "non contagia" Bonassola, i timori ci sono per l'economia del borgo

Cinque Terre - Val di Vara - Zero contagi Covid-19 a Bonassola. Dall'inizio dell'emergenza tra gli abitanti non risultano contagiati ma la preoccupazione per il virus c'è comunque soprattutto per la stagione turistica alle porte. A riportare la notizia del borgo costiero senza contagi è l'agenzia di stampa Ansa.

La bella Bonassola conta in totale 900 residenti e 1.700 seconde case. Nei periodi di alta stagione turistica sono presenti in quelle zone fino a 6mila persone. Il primo cittadino all'agenzia ha rimarcato anche con quanta dovizia i suoi cittadini hanno rispettato le regole, ricordando anche che chi è venuto nella seconda casa si è messo in isolamento senza creare situazioni di rischio per gli altri. La ciclopedonale che unisce Bonassola a Levanto e Framura è chiusa da tempo.

A far preoccupare quel territorio è comunque l'incertezza dovuta agli effetti Covid-19. Il primo cittadino infatti ha sottolineato che alberghi e strutture potrebbero avere cali sensibili. Approssimativamente mancheranno alle tasche del Comune 550mila euro che sarebbero stati utili per alcuni lavori di ristrutturazione di impianti sportivi e della passeggiata a mare.