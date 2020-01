Il professor Castrucci non si presenta alla Commissione disciplina dell'università

Cinque Terre - Val di Vara - Emanuele Castrucci ex professore di filosofia del diritto all'Università di Siena originario di Monterosso non si è presentato davanti al collegio di disciplina. Castrucci, 67anni e autore di numerose pubblicazioni, i primi di dicembre era finito nell’occhio del ciclone per alcuni tweet che inneggiavano a Hitler (leggi qui).



"Il professore Emanuele Castrucci non ha avuto la dignità accademica di presentarsi a un confronto tra pari". Così hanno stigmatizzato il comportamento del collega i docenti del Collegio di disciplina, come riporta Adnkronos, che si è riunito per procedere alle audizioni programmate in merito al procedimento disciplinare nei confronti del filosofo. Sono stati ascoltati, come previsto, il rettore Francesco Frati, i rappresentanti degli studenti del Corso di laurea in Giurisprudenza e il presidente del Comitato della didattica.

Il professor Castrucci, regolarmente convocato, ha provveduto alla nomina dell'avvocato Lorenzo Borrè del foro di Roma che ha presentato "una memoria di ben dodici pagine", si legge in una nota diffusa dall'Ateneo. Ciò nonostante il professor Castrucci, "come è ampiamente circolato sugli organi di stampa locale fino dalla sera precedente, ha scelto di non presentarsi all'incontro". Il Collegio tornerà a riunirsi nelle prossime settimane per la stesura del parere definitivo da trasmettere al Consiglio di amministrazione per gli atti di competenza. La scorsa settimana il Tribunale del Riesame, accogliendo il ricorso della Procura di Siena, guidata dal procuratore capo Salvatore Vitello, ha disposto il sequestro del profilo Twitter di Castrucci. Il gip del Tribunale senese, Roberta Malavasi, aveva invece respinto la richiesta di sequestro sostenendo che in quei tweet non ci sarebbero gli estremi del reato di propaganda e istigazione all'odio razziale, ma solo una rilettura storica e apologetica della figura di Hitler.

Sempre per decisione del Tribunale del Riesame, è stato disposto che l'inchiesta venga trasferita da Siena a La Spezia, dove è residente il professore Castrucci, nato a Monterosso al Mare il 3 giugno 1952. Il suo pensionamento, con decorrenza 1° gennaio 2020, ha bloccato la richiesta di destituzione del docente dalla cattedra accademica, come richiesto dal rettore Francesco Frati, con il suo conseguente licenziamento dall'Università, dove invece sarebbe potuto rimanere a insegnare fino al compimento dei 70 anni. Prima di chiudere il profilo Twitter, Castrucci ha pubblicato quattro tweet per spiegare la sua posizione: "Non sono nazista e nemmeno filonazista. Se mi sono occupato dell'argomento è perché, da filosofo della storia, riconosco che 75 anni fa si è verificato uno snodo definitivo riguardo all'interpretazione della storia mondiale e alla comprensione del destino di una civiltà".