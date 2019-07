Il parcheggio non è nella variante del Puc. Sequestro a Levanto

Cinque Terre - Val di Vara - Il parcheggio all'ex Parco Massola di Levanto è stato sequestrato e sono scattate sei denunce. L'operazione ha preso corpo questa mattina e a mettere i sigilli sono stati i Carabinieri forestali. Fulcro degli accertamenti, la realizzazione del parcheggio al posto di un'area verde attrezzata, senza alcuna variazione al Piano urbanistico comunale. Al termine delle indagini sono state denunciate sei persone: il primo cittadino e la giunta con l'accusa, in concorso, di violazione del testo unico sull'edilizia.

In particolare, il parcheggio pubblico sequestrato è a pagamento e i Forestali hanno contestato il fatto che per la sua realizzazione non c'è stata la variazione urbanistica prevista, perché l'utilizzo originale dell'area sarebbe stato a verde pubblico attrezzato.



Il provvedimento di sequestro è stato emesso dal Gip della Procura della Spezia e l'operazione di questa mattina è stata condotta dai militari del Nucleo investigativo di Polizia ambientale agroalimentare e forestale dei Carabinieri forestali congiuntamente ai carabinieri della stazione di Deiva Marina che ha giurisdizione sul territorio comunale di Levanto. Le indagini erano scattate nel 2016 e stando a quanto si apprende l'area, fino al sequestro, veniva utilizzata ancora come zona di sosta.