Il levantese positivo in contatto con il "paziente uno" di Pignone

Cinque Terre - Val di Vara - È risultato positivo al virus Covid-19 un cittadino di Levanto che nella giornata di sabato 7 marzo era stato sottoposto a tampone all’ospedale della Spezia. Si tratta di una persona già attenzionata perché appartenente ad un nucleo familiare entrato in contatto con il “paziente uno” di Pignone. Il risultato del tampone è stato comunicato nella mattinata di domenica 8 marzo al sindaco levantese, Ilario Agata. "Siamo in costante contatto con il ‘Dipartimento prevenzione’ dell’Asl 5 - Spezzino, che ha in capo la gestione degli aspetti sanitari dell’emergenza epidemiologica e che ci tiene aggiornati sull’evoluzione della situazione che riguarda il nostro territorio - dice il primo cittadino - Nel frattempo, raccomandiamo ai concittadini di attenersi alle disposizioni e alle norme di comportamento emanate dal Governo e recepite dalla Regione Liguria e dal Comune".



Agata poi si rivolge direttamente ai levantesi: “In questo momento di oggettiva difficoltà che sta attraversando tutta l’Italia, ognuno di noi deve fare la propria parte adottando comportamenti quotidiani improntati alla responsabilità e al buon senso, in modo da non mettere a rischio la propria salute e quella dei membri della comunità cui appartiene. Adottare le più elementari norme precauzionali finalizzate al contenimento della diffusione del virus serve anche a far sì che tutte le strutture (sanitarie e logistiche) attualmente impegnate a combattere l’emergenza possano operare con più efficacia per garantire l’assistenza di cui necessitiamo tutti noi che siamo chiamati ad affrontare un nemico invisibile (ma non invincibile) che per essere sconfitto impone anche drastici cambiamenti alle nostre abitudini quotidiane. Ora più che mai è quindi il momento di mostrare quella coesione che la nostra comunità possiede e che sempre manifesta nelle criticità che colpiscono i suoi componenti o il suo territorio”.

In caso ci si sia recati in una delle aree rosse, si sia venuti a contatto con persone risultate positive al tampone o si manifestino sintomi riconducibili al virus Covid-19, si raccomanda di non recarsi nei “Pronto soccorso” ma di contattare il numero telefonico 1500 o l’ufficio igiene dell’Asl 5 - Spezzino (0187.534551) e attenersi alle istruzioni che verranno fornite.