Il Vara ha raggiunto i sette metri a Sesta, ora in calo

Cinque Terre - Val di Vara - Le violente precipitazioni che hanno colpito il confine tra le province della Spezia e di Genova nelle scorse ore hanno fatto crescere sensibilmente il livello del fiume Vara. Nelle prime ore di venerdì 2 ottobre il maggiore corso d'acqua della Liguria ha toccato i 7 metri al rilevatore di Nasceto, nei pressi di Sesta Godano e ha superato poi i 4 metri più a valle, all'altezza di Brugnato. Si segnalano esondazioni e allagamenti in più punti, la situazione è però in rapido miglioramento. "La struttura precipitativa che nelle ultime ore ha interessato il Mar Ligure dall'imperiese al confine fra Spezia e Genova è stata sospinta verso tutto il territorio di centro ponente dallo scirocco", rileva Arpal nel bollettino delle 9.40.

I maggiori problemi adesso si registrano nel Ponente della regione. Nell'ultima ora l'intensità maggiore è stata a Isolabella - ad Albenga, con 52.2 mm/1h e 19.2mm/10 minuti, seguita da Bargagli con 44.2mm/1h e Montalto Carpasio con 41.2 mm/1h. A far stazionare il maltempo i monti che "rappresentano un ostacolo fisico che l'aria calda e umida deve superare; salendo, l'umidità condensa e precipita sotto forma di pioggia (effetto stau)". A livello idrologico il Vara - nella zona fra Brugnato e Borghetto - ha raggiunto livelli significativi, anche se adesso è in fase discendente. "Ovviamente nuove precipitazioni potrebbero causare repentini innalzamenti", avverte l'agenzia.