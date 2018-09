Igiene e surgelati da brivido, 4mila euro di multa a ristorante delle Cinque Terre

Cinque Terre - Val di Vara - I Carabinieri Forestali del Comando Parco Cinque terre ed i militari del N.A.S. di Genova, nell’ambito di una campagna di controlli coordinata dal Comando Provinciale Carabinieri della Spezia, hanno effettuato un controllo ad un ristorante sito in una frazione del Comune di Riomaggiore. I militari hanno riscontrato e contestato al titolare la presenza di circa cento kilogrammi di prodotti surgelati in cattivo stato di conservazione, nonché della mancanza dei requisiti strutturali di alcuni locali utilizzati come deposito di materiali. Nel corso del controllo è anche emerso che mancherebbe la notifica preliminare dell’utilizzo dei locali, oltre a carenze igienico sanitarie nei locali attigui alla cucina. È infine emerso che anche le previsioni del piano di autocontrollo (HCCP) non erano rispettate. Per il ristoratore si sono configurate così, oltre ad una serie di violazioni amministrative, sanzionate con quattromila euro, anche condotte penalmente rilevanti, per le quali è stato deferito alla Procura della Repubblica.