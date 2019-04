Hoddy finisce in un canalone e lo salvano i Vigili del Fuoco

Cinque Terre - Val di Vara - E' tornato dai suoi padroni ma i primi a coccolarlo sono stati i Vigili del Fuoco che lo hanno recuperato da un canalone a Tivegna. E' la storia di Hoddy un simpatico meticcio di dieci anni che da un paio di giorni faceva preoccupare i suoi padroni. Il cagnetto si era allontanato da casa senza più fare ritorno.

Oggi pomeriggio è arrivato il lieto fine. I suoi padroni hanno continuato a cercarlo incessantemente e sono riusciti ad individuarlo in una scarpata nei boschi sottostanti l'abitato, ma quando hanno realizzato che non potevano raggiungerlo da soli per colpa dell'impervietà della zona, hanno deciso di chiamare i soccorsi.



I Vigili del Fuoco per recuperarlo in sicurezza hanno adottato tecniche Speleo alpinistiche, Il cane si è dimostrato da subito molto mansueto e non ha opposto alcuna resistenza ai soccorritori. Una volta tratto in salvo è stato riconsegnato ai suoi padroni.