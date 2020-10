Guasto sulla linea a Deiva, traffico torna regolare

Cancellati alcuni regionali, quelli in arrivo dal capoluogo alla Spezia limitati a Sestri Levante. Tecnici RFI al lavoro dalle 13.

Cinque Terre - Val di Vara - Ritardi anche superiori all'ora e treni cancellati tra la Spezia e Genova. A causare il disservizio un problema sulla linea all'altezza di Deiva Marina, che dalle 13 circa impegna i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Cancellati il regionale 24460 con partenza dalla Spezia Centrale alle 14.15 diretto a Sestri Levante ed il regionale 11374 diretto a Genova Brignole con partenza dalla Spezia alle 15.50. Parzialmente cancellato il regionale veloce 11369 da Genova Brignole con arrivo previsto alla Spezia alle 14:10 ma fermato a Sestri Levante. Stesso destino per l'omologo 11374 in direzione opposta che partirà da Sestri. Ha fermato a Moneglia il regionale 24463 da Sestri Levante alla Spezia Centrale con arrivo alle 13:45.



Altri treni coinvolti:

ore 15.15



Il traffico permane fortemente rallentato, ancora in corso l'intervento dei tecnici.

Treno direttamente coinvolto con un maggior tempo di percorrenza fino a 85 minuti:



ore 15.30



Traffico regolare



Treni parzialmente cancellati:



• RV 11369 Genova Brignole (12:45) - La Spezia Centrale (14:10): limitato a Sestri Levante (13:34)

• RV 11374 La Spezia Centrale (15:50) - Genova Brignole (17:15): origine da Sestri Levante (16:26)

• R 24463 Sestri Levante (12:41) - La Spezia Centrale (13:45): limitato a Moneglia (12:50)



Treno cancellato:



• R 24460 La Spezia Centrale (14:15) - Sestri Levante (15:19)